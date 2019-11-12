سيادة المطران عطا الله حنا : ” نبعث برسالة التضامن لاهلنا في العيساوية الذين يتعرضون للاستهداف بشكل ممنهج “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في مقابلة اذاعية صباح هذا اليوم بأن صمود اهل بلدة العيساوية في القدس سيفشل مخططات الاحتلال في عزلها وفصلها ولن تنجح في كسر ارادة السكان والنيل من عزيمتهم .

نوجه تحيتنا ونبعث برسالة تضامن لسكان العيسوية الذين يتصدون ببسالة وشجاعة منقطعة النظير للسلطات الاحتلالية الغاشمة التي تشن حملة استهداف متواصلة ومسعورة ضد هذه البلدة المجاورة للقدس الشريف .

ان استمرار الجرائم الاحتلالية بحق اهالي العيسوية قد تصاعدت في الاونة الاخيرة من اقتحام للمنازل والاعتداء على الاهالي الامنين وشن سلسلة اعتقالات في صفوف شباب البلدة وهي حملة مبيتة ومخطط لها تأتي في سياق المحاولات الهادفة لفصل وعزل البلدة عن مدينة القدس عبر تطويقها بجدار اسمنتي ، ودعا سيادته الى توفير دعم حقيقي وجاد لصمود بلدات وقرى احياء القدس والتي تشكل درعا وسياجا للعاصمة الروحية والوطنية لشعبنا .

ان تصاعد الهجمة الاحتلالية الممنهجة على احياء مدينة القدس انما تهدف الى ترحيل سكانها وعزلها عن بعضها البعض وخصوصا بلدة العيساوية وذلك يتطلب تحركا وطنيا وشعبيا ورسميا من خلال خطوات جدية عملية وليست شكلية فالمخطط كبير وبحاجة الى وحدة موقف ورد ناجع .