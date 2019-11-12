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عالية نصيف تدعو لتفعيل نظام البديل وتعيين الأبناء الخريجين بدلاً من الآباء والأمهات في حال تقديمهم على التقاعد

دعت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية لتفعيل نظام البديل لدى طلب الحصول على تقاعد من الموظف او الموظفة الذين لديهم ابناء خريجون بهدف منح أبنائهم فرصة التعيين .

وذكرت في بيان اليوم :” من المهم جداً في الظرف الراهن ان يفعل نظام البديل لدى طلب الحصول على تقاعد من قبل الموظف او الموظفة الذين تنطبق عليهم شروط التقاعد والذين لديهم ابناء خريجون، ليتم تعيين أبنائهم كبدلاء لهم خصوصا عندما يكون الابناء حاصلين على شهادة ذات اختصاص مطابق لعمل الوزارة او الدائرة التي يعمل فيها الاباء “.

وبينت نصيف :” ان هذه الخطوة ستساهم إلى حد كبير في تقليل البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين “.

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