فالح الساري القيادي في تيار الحكمة رئيسا للجنة التعديلات الدستورية

انتخبت لجنة التعديلات الدستورية، النائب فالح الساري القيادي في تيار الحكمة، برئاسة عمار الحكيم رئيسا لها.

وشكل البرلمان العراقي، وضمن حزم قال انها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين، لجنة برلمانية خاصة لبحث تعديل الدستور.

وتتكون اللجنة 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاثة والاقليات.

ويفترض بهذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.