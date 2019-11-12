قصة راتب مدى الحياة للاعبي برشلونة الحاليين والسابقين

لاعبو برشلونة السابقون والحاليون والذين سينضمون في المستقبل لديهم سبب إضافي لشكر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول وهدافه التاريخي لأنه ألهم خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني السابق ليمنح كل لاعب فاز بلقب أوروبي راتبا مدى الحياة.

ويستفيد من هذا الأمر أكثر من 290 لاعبا ممن فازوا بـ12 لقبا أوروبيا بينها خمسة في دوري الأبطال.

وكشف النقاب عن هذا الموضوع، الإسباني خوان كارلوس هيريديا -الفائز مع الفريق بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1979 إلى جانب يوهان كرويف- بصفته من ضمن اللاعبين الذين يتلقون الراتب، وشرح من الذي ألهم إدارة البرسا بذلك.

ويقول هيريديا إنه “بعد فوز برشلونة بلقب دوري الأبطال عام 2009 إثر فوزه بالنهائي على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد من توقيع صامويل إيتو وليونيل ميسي، أعلن الرئيس أن كل اللاعبين الذين فازوا وسيفوزون بأي لقب أوروبي سيتقاضون راتبا مدى الحياة”.

ومنذ ذلك الوقت فاز البرسا بلقبين بدوري الأبطال عام 2011 و2015.

وشغل لابورتا السياسي الإسباني السابق، منصب رئيس النادي بين أعوام 2003 و2010 وكان شاهدا على إنجاز تاريخي لفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي فاز بالسداسية في 2009.

وتأمل جماهير البرسا أن يتوج الفريق الحالي باللقب السادس في دوري الأبطال وينضم لركب اللاعبين الذين يتقاضون راتبا مدى الحياة.

المصدر : الصحافة البريطانية