Posted on by

مبادرة جديدة من تويتر للتعامل مع “الوسائط المزيفة”

موقع تويتر يتعهد بالتصدي للأخبار المضللة

أطلق موقع “تويتر”، الاثنين، عن مبادرة تهدف إلى أخذ رأي الجمهور بشأن سياسة جديدة للتعامل مع الوسائط المُزيفة والمُضلِّلة، حتى تكون للمستخدمين كلمة في تعديل المحتوى.

وتقول منصة التواصل الاجتماعي، إن قوانينها وخدماتها تتطور بشكل دائم، بناء على أي سلوك جديد يتم رصده عبر الإنترنت.

وبحسب تعريف تويتر، فإن  الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة عبارة عن صور أو مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها، بشكل كبير، بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلي.

ويعرض تويتر، عدة أفكار بشأن ما سيفعله عند رصد وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة تحاول عمدا خداع الآخرين أو إرباكهم.

تويتر يسخر من فيسبوك.. بـ”تغريدة محرجة”

ومن المرجح أن يقوم تويتر بوضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة، فضلا عن إمكانية تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على مثل هذه الوسائط.

وفي خطوة أخرى محتملة، يمكن أن يضيف تويتر، ما يشير إلى أن مقالا من المقالات، قد يكون مضللا وفقا لتقدير عدد من المصادر.

وسيتم غلق باب تقديم المقترحات، بحلول الخميس 28 نوفمبر الجاري، الساعة 2:59 صباحا بتوقيت السعودية. وخلال هذه المرحلة، سيراجع تويتر المقترحات التي تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر.

فضلا عن ذلك، سيقوم بتدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى. وسيصدر تويتر إعلانا آخر قبل 30 يوما على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close