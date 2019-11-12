مطالبات باصدار قانون يجرم ختان الذكور بمصر لمواجهة الزيادة السكانية

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا البرلمان فى مصر باصدار قانون يجرم ختان الذكور داخل مصر وذلك لمواجهة معدلات الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد مؤكدة ان ختان الذكور يعتبر احد اهم اسباب زيادة السكان بمصر لانه يتسبب فى زيادة خصوبة الرجال

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الفراعنة اخترعوا عادة الختان للذكور لحث السكان انذاك على زيادة الانجاب ثم تناقل تلك العادة العرب واليهود

واكدت المنظمة ان ختان الذكور هي عادة قديمة و جزء من بعض الحضارات والأديان مثل الأسلام واليهودية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية