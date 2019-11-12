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مطالبات باصدار قانون يجرم ختان الذكور بمصر لمواجهة الزيادة السكانية

بيان صحفىImage preview

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا البرلمان فى مصر باصدار قانون يجرم ختان الذكور داخل مصر وذلك لمواجهة معدلات الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد مؤكدة ان ختان الذكور يعتبر احد اهم اسباب زيادة السكان بمصر لانه يتسبب فى زيادة خصوبة الرجال

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الفراعنة اخترعوا عادة الختان للذكور لحث السكان انذاك على زيادة الانجاب ثم تناقل تلك العادة العرب واليهود

واكدت المنظمة ان ختان الذكور هي عادة قديمة و جزء من بعض الحضارات والأديان مثل الأسلام واليهودية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية

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