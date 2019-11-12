Posted on by

مكتب الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان: إيران إلتزام بعهودها في الاتفاق النووي…

إعتبر مفوض الشرق الأوسط اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن الولايات المتحدة الأميركية بعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فشلت بإدارة الإتفاق النووي الذي أبرمتها إيران مع مجموعة الخمسة زائد واحد. وأن ما وصلت إليه الظروف الإقليمية والتغاضي عن الإنتهاكات التي تُرتكب بحق اليمنيين الأبرياء والعُزّل من قبل أميركا وحلفائها ترقى إلى جرائم كبرى بحق الإنسانية.

وأكد السفير ابو سعيد أن إيران إلتزمت ببنود الاتفاق على عكس الفريق الآخر الذي لم يحرك الملفات المطلوبة تجاه البنود المتّفق عليها خصوصا ما يتعلق بالقضايا الميالية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن إلتفاف أميركا على البنود لم تكن موفّقة ومن المهم ذكره أن إيران أدّت قسطها في هذا الاتفاق، وأي تبعات قد تجرّ المنطقة إلى أزمة أمنية أو عسكرية أو إقتصادية هي في خانة ومسؤولية الدول الغربية.

المكتب الإعلامي / مسعود حمود

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close