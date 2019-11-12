مكتب الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان: إيران إلتزام بعهودها في الاتفاق النووي…

إعتبر مفوض الشرق الأوسط اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن الولايات المتحدة الأميركية بعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فشلت بإدارة الإتفاق النووي الذي أبرمتها إيران مع مجموعة الخمسة زائد واحد. وأن ما وصلت إليه الظروف الإقليمية والتغاضي عن الإنتهاكات التي تُرتكب بحق اليمنيين الأبرياء والعُزّل من قبل أميركا وحلفائها ترقى إلى جرائم كبرى بحق الإنسانية.

وأكد السفير ابو سعيد أن إيران إلتزمت ببنود الاتفاق على عكس الفريق الآخر الذي لم يحرك الملفات المطلوبة تجاه البنود المتّفق عليها خصوصا ما يتعلق بالقضايا الميالية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن إلتفاف أميركا على البنود لم تكن موفّقة ومن المهم ذكره أن إيران أدّت قسطها في هذا الاتفاق، وأي تبعات قد تجرّ المنطقة إلى أزمة أمنية أو عسكرية أو إقتصادية هي في خانة ومسؤولية الدول الغربية.

المكتب الإعلامي / مسعود حمود