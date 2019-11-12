منع قناة العهد من تصوير جرحى التظاهرات في اربع مستشفيات

11/11/2019

تعرض كادر قناة العهد الفضائية يوم الاربعاء للمنع من تصوير جرحى التظاهرات من المدنيين وجرحى القوات الامنية في عدة مستشفيات.

مصدر من داخل القناة افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان “كادر قناة العهد المكون من مراسل ومصور ومساعد مصور، كانوا في مهمة تصوير جرحى التظاهرات في مستشفى مدينة الطب لكنهم منعوا من التصوير بسبب امر من العمليات المشتركة الى وزارة الصحة مفاده عدم السماح لوسائل الاعلام من تصوير جرحى التظاهرات من المدنيين والعسكريين”، واضاف المصدر ان “المنع تكرر في مستشفى الكندي ومستشفى الجملة العصبية، اما في مستشفى الشيخ زايد فقد منع الكادر من الدخول من قبل حماية المنشأت”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تستنكر حالات التضييق على حرية الصحافة وتكرار حالات المنع من التغطية ونقل الاحداث لاسيما مع انقطاع خدمة الانترنت في اغلب المحافظات مما يجعل المواطنين في عزلة عن الاحداث، وتعد تلك الممارسات خروقات فاضحة للدستور.

وتطالب الجمعية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية باتخاذ الاجراءات العاجلة للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الصحافة العراقية، كما تطالب المنظمات الدولية بضرورة التدخل لوضع التدابير اللازمة للحافظ على ما تبقى من حرية الصحافة والاعلام في العراق.