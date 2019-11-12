منها تقليل مقاعد البرلمان وتشكيل مفوضية جديدة.. تعرف على تعديلات قانون الانتخابات

كشف مصدر مطلع، عن ابرز التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات والمقدم من رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر إن اهم المبادئ الأساسية الواردة في القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لتوحيد الرؤى وتقديمه لمجلس النواب، “تشكيل مفوضية مستقلة من القضاء وجهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية”.

واضاف “كما يتضمن التعديل اعتماد نظام الفائز الأعلى على صعيد الدائرة الانتخابية، وتقليل عدد مجلس النواب إلى ٢١٣ وإلغاء العدد الحالي ٣٢٩، ومنح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى ٢٥ سنةً”.

وتأتي هذه القرارات المرتقبة في مسعى لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات المستمرة في البلاد من اكتوبر/ تشرين الاول الماضي والتي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى.