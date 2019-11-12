( من هنا وهناك ) رد على الشيخ الساعدي ( انتم وكتلة القانون مساهمون بكل ما حل بالعراق من كوارث ) ( لديكم 4 وزراء وعدد كبير من نواب الوزراء و 32 مديرا عاما )

( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ) جاء في حديث قدسي ( ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ) قال امام المتقين ع ( الوسيلة الخسيسة لا توصل في يوم من الايام الى غاية نبيلة ) ( نيل اعلى المراتب من دون استحقاق من اول اسباب الهلكة ) ( الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر )

1 _ قال الشيخ الساعدي في مقابلة مع قناة يملكها رفيق بعثي وهي تبث السموم ليلا ونهارا للوقيعة بين الشيعة وتلفق الاخبار الكاذبة وتضخم اعداد الشهداء والجرحى في المظاهرات لماذا لا تحاسب , قال الشيخ صباح الساعدي ( اننا عازمون على اقالة رئيس الوزراء لانه فشل خلال سنة , وساله المذيع وهل لديكم بديل ؟ فقال لدينا بديل جاهز لكنه رفض كشف اسمه ) كما وكرر الشيخ الساعدي نفس الاسطوانة بمقابلة مع قناة ( الرشيد ), نقول للشيخ الساعدي كتلتكم والمالكي وكتلته وكتل اخرى اوصلتم العراق الى الخراب والدمار في كل شيئ بسبب المحاصصة او الصفقات والحصول على الغنائم وابعاد الشرفاء الاكفاء , ابتكار المالكي نظرية عظيمة هي التصويت على عدة قوانين بسلة واحدة ) ليجلب الخزاعي نائبا لرئيس الجمهورية الحاصل على 500 صوت جاء باصوات المالكي عندما رفض البرلمان ترشيحه نائبا للرئيس اخترع المختار هذة النظرية , لقد استشهد وجرح 2 مليون عراقي ودمرتم اكثر من الف مليار دولار واثقلتم العراق بديون 130 مليار دولار طيلة 15 سنة مظلمة واحتلت 40% من اراضينا وكثرت اعداد الارامل والايتام وبصفتكم ترتدون عمامة رجل دين هل يجوز تحميل السيد عادل عبد المهدي اوزار الخمسة عشر عاما ؟ والقران يقول ( ولا تزر وازرة وزر اخرى )

2 _ هل اعطيتموه حرية اختيار الوزراء ؟ ومتى اكمل ( الكابينة الوزارية ؟ ) ومتى اقررتم الميزانية ومتى صرفت ؟

3 _ هل يتصور عاقل ان دمار 35 سنة لعصابة البعث الخسيسة و15 سنة لعصابة السراق والفاسدين والمزورين والمجتثين يمكن ان ينجح في سنة ؟ , اعظم اقتصادي واكبر عبقري لن يستطيع ان يعيد البناء بسنة واحدة ؟

4 _ كشفت النائبة هدى سجاد عن وجود مرشيحين اثنين لتحالف سائرون !! لمجلس امناء هياة الاعلام احدهما ابن عم الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وهو من سائرون !! واضافت ان المحاصصة السياسية مازالت تعصف بالدولة وهنالك كتل سياسية فرضت اسماءا على رئيس الوزراء لمنحها وزارات معينة وان كتلة سائرون تعلن انها تبنت موقف الاصلاح بنزول زعيمها مقتدى الى الشارع مازالت تمارس المحاصصة

5 _ كشفت النائبة سناء الموسوي مع برلمانيين ان لسائرون 4 وزراء و32 مديرا عاما وعددا كبيرا من نواب الوزراء وامين مجلس الوزراء ) وحاول بعض نواب سائرون الاعتداء عليها وعلى نائب اخر لفضحهما كتلة سائرون المزايدة على دماء العراقين

6 _ انتم مساهمون بكل الحكومات الماضية ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ماذا عمل محمد الدراجي وزيرا لصناعة ل 4 سنيين ؟ وماذا قدم الوزراء الاخرون ؟

7 _ اول الكوارث التي حلت بالعراق تصويتكم الى جانب الاشيقر الجعفري رئيسا للوزراء ضد السيد عادل بعد المهدي وفاز الاشيقر بفارق صوت واحد فانتم مسؤولون )

8 _ بعد رفض الكتل مجيئ المالكي لولاية ثانية ( ارتكب المالكي اعظم جريمة وهي شق التحالف ) ارضاء لاسياده الذين وعدوه بالمجيئ ثانية ) عمد المختار الى شراء الذمم بالمناصب فشق بعض النواب من كتلهم وذهب ذليلا لاربيل واعطاهم ما يريدون ووقع اتفاقية اربيل المذلة وفيها بند مخالف للدستور وهو الغاء الاجتثاث وعين المجتث الهارب للاردن المطلك نائبا له ( بالمناسبة ذكر الاخ محمود عثمان انه قال لمسعود البرزاني كيف تقبل باخذ الاموال التي منحك اياها المالكي انها اموال العراقيين ) وبعد عودة المالكي من اربيل بقي التحالف الوطني رافضا بشدة عودة المالكي ثانية وكان للمجلس الاعلى 15 صوتا وللاحرار 30 صوتا وطلبت كتلة الاحرار ان تكون هي الناطقة باسم التحالف فواعد المالكي بهاء الاعرجي بمنحهم منصب نائب رئيس الوزراء اذا صوتوا له فذهب الاعرجي للسيد مقتدى الصدر وفاتحه بالامر ويظهر انه وافق وعاد الاعرجي وصوتت كتلة الاحرار للمالكي ولما فاز اخلف بوعده وذكر ذلك بهاء الاعرجي بمقابلة وفضحه كما اخلف بوعده لاياد علاوي في اتفاقية اربيل بمنح اياد علاوي رئيس مجلس السيادة !!!

9 _ ذكر الاتحاد الاوربي في عهد المالكي ان السياسيين العراقيين يحولون لمصارف الاتحاد 800 مليون يورو ( حوالي مليار دولار ) عدا ما يحول الى مصارف الاردن ولبنان ودول الخليج ومصر وتركيا

10 – هل صوتم طيلة الخمسة عشر عاما على تشريع قانون بفصل النائب المتغيب عن البرلمان ؟ كم جلسة حضر اياد علاوي خلال تلك المدة وهو مستمر باخذ راتبه ؟ وهل خفضتم رواتبكم ؟

11 _ كتبت مقالات منذ عام 2008 حول مصرف الخمور بالسفارة العراقية بكندا ( 12 الف دولار شهريا ) وايجار بيت السفير 12 الف دولار شهريا ويوجد بيت كبير بارقى منطقة باتاوة قرب بيت رئيس الوزراء الكندي وبيت وكيل المملكة والسفراء هل عملتم لجنة للتحقيق ؟ والله يشهد اخذت زبونا بسيارتي من مطار اتاوة ولما عرف انني عراقي معارض للبعث منذ صغري واخبرته بما حل ببلدنا قال لي هذا بيتي مجاور بيت السفيرالعراقي السابق وهو مهجور ( الا يوجد ضمائر لهؤلاء المسؤولين ) كتبت للاشيقر ولهوشيار زيباري ولكن لا حياة لمن تنادي وقد صوره المرحوم عبد الصمد الفيلي ونشرنا الصور اللهم العن كل ظالم وسارق وفاسد ومزور

12 _ طهروا السفارات من البعثيين ومن ابناء الوزراء والمسؤولين وعينوا ابناء الشهداء كتبت اول مقالة عند افتتاح السفارة ذكرت ان علاوي وهوشيار بعثا لنا الرفيقة ( سمارة محمود الحمصي ) سفيرة بكندا ابوها كان وزير التجارة في حكومة البعث عام 1963 وعينت بعثيين

13 _ اخيرا ان سبب اصراركم على اقالة السيد عادل هو تشريعه قانون من اين لك هذا ؟ يسال القضاء كل مسؤول عن ثروته قبل 2003 ولحد اليوم واحالته 8000 ملف فساد ( كانت نائمة ) الى القضاء واضيف محاسبة عائلته واصهاره , ذكر عضو لجنة النزاهة السابق من الاخوة الاكراد ( حيدر ) هنالك 320 مليار دولار محولة للخارج دون سندات قانونية ولم تقدم الوزارات اي حسابات ختامية لحد حكومة السيد عادل عبد المهدي فهل انتم غير مسؤولين ؟ يؤسفني القول ان جيش المهدي في بداية تكوينه فيه كثير من مخابرات وامن صدام وفدائيه وعانى منهم العراقيين ولبس بعضهم العمائم !!!

14 _ من خلال تجربتي السياسية منذ الصغر ومحاربيتي البعث منذ 1963 ولحد اليوم اكرر ما قلته ان البعث غدة سرطانية مدمرة نقلها مختار البعث للوزارات فنشرت السرطان واقول ان السيد عادلا افضل واكفاء وانزه وازهد واصدق ممن جاء لرئاسة الوزراء منذ 2003 ولو بقي لتغير العراق وتحول الى دولة مزدهرة بشرط محاكمة الحيتان الكبيرة واسترجع المليارات المنهوبة من عائلة صدام تتامر بها علينا ولها دور كبير في داعش وقد اخترق ايتام صدام التظاهرات والتمويل من رغد و السعودية والامارات

نكرر ما قلناه

مختار بعث اعاد البعث في العلى وقد نسى نهضة الثوار في المحن

15 _ كنت نائبا عن كتلة الفضيلة قبل الانتقال الى الاحرار والفضيلة ساهمت في الفساد نسيت محافظ البصرة وارصدته في الكويت من سرقة نفطنا

راجع مقالنا يوم 25 – 10 ذكرت ما قاله الشيخ الوائلي رحمه الله عن العمامة

16 ومن اسباب اصراركم على اقالة السيد عادل هو توقيعه اتفاقيات مع الصين ب 500 مليار دولار ستبني العراق وتطوره وتنكشف الكتل الفاشلة السارقة

علي محسن التميمي