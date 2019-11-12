نصر الله: الصين احد اسباب الغضب الامريكي من عبدالمهدي.. ونحتاج السوق العراقية

قال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ان السوق العراقية، قادرة على استيعاب الإنتاج الزراعي والصناعي واللبناني.

وقدم نصر الله في كلمة له، “بعض الحلول والمقترحات لتنمية قطاعي الزراعة والصناعة بالتصدير إلى السوق العراقي، الذي يستطيع استيعاب الإنتاج اللبناني عشرات المرات. موضحاً أن “على الحكومة اللبنانية أن تتواصل مع نظيرتها السورية لإيصال المنتجات إلى العراق عبر معبر البوكمال”.

ولفت إلى الضغط الأميركي الكبير لمنع فتح معبر البوكمال تحت حجة ادخال السلاح الى لبنان، والذي تم فتحه بقرار سوري – عراقي، قائلاً “الأميركيون يعرفون جيداً أن اعادة فتح المعبر سيحيي الاقتصاد السوري واللبناني، وهم لا يريدون أن نجد لبضائعنا سوق ولا يقبلون تحويلات على لبنان ولا يريدون لأحد أن يستثمر في لبنان”.

وقال ايضاً “هناك شركات صينية هامة جاهزة لاستثمارات بمليارات الدولارات في لبنان لكن الأميركيين لن يسمحوا بذلك”، مؤكدًا أن “أحد أسباب الغضب الأميركي على رئيس الحكومة العراقية هو ذهابه الى الصين وعقد اتفاقات اقتصادية معها”.