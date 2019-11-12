واشنطن تستنكر ارتفاع أعداد قتلى المتظاهرين وتحث عبد المهدي على الاستجابة لمطالبهم

استنكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد القتلى بين المتظاهرين العراقيين واستخدام «القوة المميتة» بحقهم، معتبراً أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات.

جاء ذلك خلال خلال مكالمة هاتفية أجراها الوزير الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن «وزير الخارجية مايكل بومبيو تحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكد أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات».

وأضاف البيان، أن بومبيو «استنكر ارتفاع أعداد القتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين».

وحث بومبيو، وفق البيان، «رئيس الوزراء عبد المهدي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد».

وأكد بومبيو «التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر، بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين»، متعهداً بـ «مواصلة دعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش».