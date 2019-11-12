وزارة كهرباء الاقليم: القدرة الانتاجية للطاقة 7000 ميغاواط نستفيد من نصفها

اعلن وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الاثنين عزم وزارته رفع الطاقة الانتاجية للكهرباء نهاية العام الحالي.

وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ اربيل فرست صوفي اليوم خلال افتتاح محطة جديدة للتوليد في العاصمة ان قدرة انتاج الطاقة الكهربائية في اقليم كوردستان تصل الى 7000 ميغاواط وما يتم تجهيزه فعليا 3500 ميغاواط”.

واوضح ان “الذي يمنع من الاستفادة من الطاقة كاملة هو موضوع توفير الوقود، ونحن ننسق حاليا مع وزارة الثروات الطبيعية في هذا الاطار وخلال نهاية العام الحالي ستكون هناك اخبار سارة بشأن زيادة معدل تزويد المحطات بوقود الغاز”.

وعزا الوزير توقف بعض المحطات عن انتاج الطاقة الى عدم توفر الوقود قائلا انه “بدعم من رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وحكومة كوردستان سنعيد تشغيلها”.