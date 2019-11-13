أغرب استخدامات المشروبات الغازية .. التخلص من الصدأ أبرزها

يعشق عدد كبير منا الكوكاكولا والمشروبات الغازية بشكل عام، لأنها تزيد من إحساس الترطيب، خاصة في الأيام الحارة، إلا أن الأبحاث أشارت إلى استخدامات أخرى غير الشرب للمشروبات الغازية. نشر موقع “lolwot” استخدامات عديدة للمشروبات الغازية قد تصدمك:

– تنظيف الأواني من الصدأ: قد يكون من المعلومات الغريبة التي تلفت الانتباه أن تلك المواد التي نشربها تتفاعل مع الصدأ وتنظف الأواني.

– طرد الآفات: إذا كنت تعاني من الحشرات والآفات في منزلك أو الحديقة القريبة منك، يمكنك استخدام مبيدات حشرية للتخلص منها، ولكن المشروبات الغازية مفعولها أسرع.

– تنظيف الزجاج: إذا كان زجاج منزلك متسخا ويحمل الكثير من الصدأ والأتربة، يمكنك سكب المشروبات الغازية فوقه ستتفاعل معه وتنظفه.

– تنظيف الحمامات: لشراء منظفات ومطهرات لتنظيف المرحاض، قد يكلفك الأمر مالا كثيرا، إلا أنه يمكنك استخدام ما تبقى من كوكاكولا في المنزل للتنظيف وستحصل على نتائج مذهلة.

– التخلص من العلكة: تتعلق العلكة أحيانا بملابسنا أو أحذيتنا ونجد صعوبة في التخلص منها، إلا أنه يمكن سكب مياه غازية فوقها وفي الحال ستتخلص منها.