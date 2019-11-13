كل الناس يسافرون مرة أو مرات في السنة, للترويح عن أنفسهم بسبب الضغوطات المختلفة, لكن تلك الأسفار حتى لو شملت كل قارات العالم و دولها؛ لا تُداوي الجروح ولا تزيل الهموم ولا تغيير حياة الأنسان كثيراً, فسرعان ما يعود الهمّ و النكد و الضخر للمسافر بعد رجوعه و إستقراره ثانية وسط هموم و مشاغل و مشاكل الحياة التي لا و لن تنتهي!
الحل: هو في البدء بآلسفر الحقيقي ؛ سفر الروح ؛ سفر الوجدان ؛ سفر القلب ؛ سفر المحبة للقاء المعشوق الذي وحده يهب السعادة, و ليس فقط يحلّ مشاكلك و عُقدك و حاجاتك؛ بل يجعلك سعيداً و مختلفاً عن كل العالم, فيكف يتحقق هذا السفر لمن( يطلب ) السفر لعبور المحطات السبعة التي تشمل الوجود كله!؟
الجواب في الملف المرفق:ـ
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي
ألأسفار الكونيّة السبعة(الحلقات الكاملة)ـ
كل الناس يسافرون مرة أو مرات في السنة, للترويح عن أنفسهم بسبب الضغوطات المختلفة, لكن تلك الأسفار حتى لو شملت كل قارات العالم و دولها؛ لا تُداوي الجروح ولا تزيل الهموم ولا تغيير حياة الأنسان كثيراً, فسرعان ما يعود الهمّ و النكد و الضخر للمسافر بعد رجوعه و إستقراره ثانية وسط هموم و مشاغل و مشاكل الحياة التي لا و لن تنتهي!