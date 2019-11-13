ألأسفار الكونيّة السبعة(الحلقات الكاملة)ـ

كل الناس يسافرون مرة أو مرات في السنة, للترويح عن أنفسهم بسبب الضغوطات المختلفة, لكن تلك الأسفار حتى لو شملت كل قارات العالم و دولها؛ لا تُداوي الجروح ولا تزيل الهموم ولا تغيير حياة الأنسان كثيراً, فسرعان ما يعود الهمّ و النكد و الضخر للمسافر بعد رجوعه و إستقراره ثانية وسط هموم و مشاغل و مشاكل الحياة التي لا و لن تنتهي!

الحل: هو في البدء بآلسفر الحقيقي ؛ سفر الروح ؛ سفر الوجدان ؛ سفر القلب ؛ سفر المحبة للقاء المعشوق الذي وحده يهب السعادة, و ليس فقط يحلّ مشاكلك و عُقدك و حاجاتك؛ بل يجعلك سعيداً و مختلفاً عن كل العالم, فيكف يتحقق هذا السفر لمن( يطلب ) السفر لعبور المحطات السبعة التي تشمل الوجود كله!؟

الجواب في الملف المرفق:ـ

الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي