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ألأسفار الكونيّة السبعة(الحلقات الكاملة)ـ

كل الناس يسافرون مرة أو مرات في السنة, للترويح عن أنفسهم بسبب الضغوطات المختلفة, لكن تلك الأسفار حتى لو شملت كل قارات العالم و دولها؛ لا تُداوي الجروح ولا تزيل الهموم ولا تغيير حياة الأنسان كثيراً, فسرعان ما يعود الهمّ و النكد و الضخر للمسافر بعد رجوعه و إستقراره ثانية وسط هموم و مشاغل و مشاكل الحياة التي لا و لن تنتهي!
الحل: هو في البدء بآلسفر الحقيقي ؛ سفر الروح ؛ سفر الوجدان ؛ سفر القلب ؛ سفر المحبة للقاء المعشوق الذي وحده يهب السعادة, و ليس فقط يحلّ مشاكلك و عُقدك و حاجاتك؛ بل يجعلك سعيداً و مختلفاً عن كل العالم, فيكف يتحقق هذا السفر لمن( يطلب ) السفر لعبور المحطات السبعة التي تشمل الوجود كله!؟
الجواب في الملف المرفق:ـ
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي

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