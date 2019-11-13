أمريكا تستنكر قمع الحكومة العراقية للمتظاهرين وتدعوها لاتخاذ “خطوات فورية”

استكرت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، قيام الحكومة العراقية بقمع المتظاهرين المحتجين.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها ان مكالمة هاتفية جرت بين وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

واضافت “تحدث وزير الخارجية مايكل بومبيو اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحيث أكد وزير الخارجية بومبيو أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات”.

وتابعت الخارجية الامريكية “استنكر الوزير بومبيو أعداد القتلى بين المتظاهرين نتيجة القمع من جانب الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين”.

واشار البيان الى ان “وزير الخارجية بومبيو حث رئيس الوزراء عبد المهدي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد، وأكد بومبيو من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم عراق قوي وذو سيادة ومزدهر بناءً على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، كما تعهد بومبيو بمواصلة دعم قوات الأمن العراقية في محاربة داعش”.