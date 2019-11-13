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إعتقال مدير إذاعة الصوت في السليمانية

يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية التابع لنقابة الصحفيين العراقيين إعتقال الصحفي الكوردي آزاد عثمان مدير اذاعة “الصوت” بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل أحد المدراء العامين في مدينة كلار التابعة لإدارة كرميان ضمن محافظة السليمانية.Image preview

وقال الصحفي دلشاد أنور زميل الصحفي المعتقل لممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية في السليمانية صلاح بابان: ان “آزاد نشر خبراً عن عرقلة إحدى المزارع في اكمال أحد الطرق الرئيسية في كلار ووالد مالك المزرعة مدير عام في المدينة”، مبيناً ان “المدير العام قام برفع دعوى قضائية ضد الصحفي الكوردي”.

وأوضح، ان “آزاد هو مدير اذاعة الصوت والآن معتقل لدى الشرطة المحلية في المدينة”.

ويدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية الجهات الأمنية في مدينة كلار الى التعامل مع الصحفي آزاد وفق قانون العمل الصحفي في العراق.

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