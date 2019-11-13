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إنسان آلي يقلد غاغارين في رحلته إلى الفضاء

أطلقت روسيا صاروخا، يحمل على متنه أول روبوت بملامح بشرية من صنعها سينزل في محطة الفضاء الدولية خلال فترة تجريبية، تمهيدا لاستخدام هذه الأجهزة في استكشاف الفضاء البعيد. وأقلع الروبوت “فيودور” الذي يحمل رمز التعريف “سكايبوت أف 850” على متن صاروخ “سويوز” أطلق عند الساعة 6:38 بتوقيت موسكو (3:38 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور في كازاخستان. ومن المفترض أن يصل “فيودور” السبت إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقى 10 أيام حتّى السابع من سبتمبر القادم. وقال الروبوت وقت الإقلاع “انطلقنا، انطلقنا” بحسب المشاهد التي بثّت على التلفزيون، في إشارة على ما يبدو إلى ما قاله يوري غاغارين وقت انطلاقه في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء سنة 1961. ويبلغ طول هذا الروبوت الفضّي الذي يكتسي ملامح بشرية 1.80 متر، وهو يزن حوالي 160 كيلوغراما. وله حسابين على “إنستغرام” و”تويتر” يستعرض فيهما أنشطته اليومية، مثل تعلّمه كيفية فتح زجاجة مياه. وسينفّذ الروبوت عدّة مهام في محطة الفضاء الدولية تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر سكفورتسوف، وفق وكالة الأنباء “ريا نوفوستي”. وليس “فيودور” أول روبوت يسافر إلى الفضاء، فقد أرسلت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) روبوتا بملامح بشرية اسمه “روبونوت 2”.

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