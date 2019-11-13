اختطاف اعلامي اثناء تأديته عمله في دهوك

12/11/2019

اختطف الاعلامي وليم بنيامين آدم الملقب بـ (خلابئيل) قبل ايام اثناء عودته من سوريا الى دهوك.

ذكر النائب جوزيف صليوا ان “اعتقال الزميل وليم بنيامين جاء نتيجه لمواقفه السياسية، وحمل السلطات في الاقليم المسؤولية الكاملة لما يتعرض له النشطاء الكلدان من سلوكيات تعسفية وطالب بضرورة الافراج عنه”.

ومن جانب اخر صرح حزب ابناء العراق يوم الاحد ان “الاعلامي بنيامين كان في مهمه اعلامية واختطف في طريق عودته من سوريا الى دهوك من قبل السلطات الامنية في المحافظة، واعرب الحزب عن خشيته من استغلال هذا الموضوع من قبل السلطات للانتقام منه بسبب مواقفه السابقة الرافضة لسياسات السلطة في الاقليم، وحمل الحزب حكومة الاقليم مسؤولية سلامته وضرورة اطلاق سراحه”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين وبشدة اختطاف الزميل وليم بنيامين، وتطالب السلطات بضرورة العمل على اطلاق سراحه.

كما تطالب الجمعية حكومة اقليم كردستان بتوقير الحماية اللازمة للصحفيين ومحاسبة من ينتهك حقوقهم وينتهك حرية الصحافة.