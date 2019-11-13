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اعفاء اصحاب البضائع من اجور الخزن في ام قصر لمدة محددة

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي يوم الثلاثاء، اعفاء اصحاب البضائع كافة من اجور الخزن المترتبة بذمتهم للفترة من ٢٨ /١٠ ولغاية ٢٠١٩/١١/٧ في ميناء أم قصر بسبب الظروف التي مرت بها الموانئ اثناء المظاهرات التي شهدتها المناطق القريبة من الميناء مما سبب تأخير استلام البضائع.
وبين وزير النقل انه استنادا لنص المادة (٢١١) من القانون المدني العراقي المرقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ تم النظر بعين الاعتبار الى ان تكدس البضائع خلال الفترة المذكورة اعلاه كانت بسبب ظروف خارجة عن الارادة ولايتحملها اصحاب البضائع.

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