الحكومة تقر قانوني الانتخابات والمفوضية

أقر مجلس الوزراء، أمس، قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، فيما قرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى إشعار آخر.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان على صفحته في (فيسبوك): “مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا”.

واضاف “كما أقر مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب واحالتهما الى مجلس النواب”.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل الامر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضٍ سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط / الدورة (شركة عامة) واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته الى مجلس النواب، بحسب البيان.