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الصدر يدعو الموظفين للإضراب ويصف إصلاحات البرلمان بـ”الوهمية”

الصدر يدعو الموظفين للإضراب ويصف إصلاحات البرلمان بـ&quot;الوهمية&quot;

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، الموظفين إلى الاضراب الشامل ولو ليوم واحد، مؤكداً أن الإصلاحات التي قدمها البرلمان “كاذبة ووهمية” لإسكات صوت الثائرين، مشيراً إلى عدم جديتها وقانونيتها.

وقال الصدر، عبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  إنه يجدد مناصرة الثوار بامور ثلاثة، من بينها “على الموظفين الشرفاء مساندة إخوانهم الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد”.

وأضاف أن على “الشرفاء في البرلمان العمل على إقرار الإصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وكذلك تغيير بعض بنود الدستور”، حاثا “أئمة الجمعة في كل المحافظات على أن يقودوا مظاهرة سلمية لمساندة الثوار لكي تتحقق الإصلاحات”.

مقتدى السيد محمد الصدر@Mu_AlSadr
عرض الصورة على تويترعرض الصورة على تويتروتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، منذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، تظاهرات حاشدة تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

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