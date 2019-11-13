الصدر يدعو الموظفين للإضراب ويصف إصلاحات البرلمان بـ”الوهمية”

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، الموظفين إلى الاضراب الشامل ولو ليوم واحد، مؤكداً أن الإصلاحات التي قدمها البرلمان “كاذبة ووهمية” لإسكات صوت الثائرين، مشيراً إلى عدم جديتها وقانونيتها.

وقال الصدر، عبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه يجدد مناصرة الثوار بامور ثلاثة، من بينها “على الموظفين الشرفاء مساندة إخوانهم الثوار بإضراب شامل ولو ليوم واحد”.

وأضاف أن على “الشرفاء في البرلمان العمل على إقرار الإصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وكذلك تغيير بعض بنود الدستور”، حاثا “أئمة الجمعة في كل المحافظات على أن يقودوا مظاهرة سلمية لمساندة الثوار لكي تتحقق الإصلاحات”.