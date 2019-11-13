العراق يخفض أسعار النفط ابتداءً من الشهر المقبل

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها (رويترز) يوم أمس الاثنين، أن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا ابتداءً من كانون الأول المقبل بواقع 20 سنتا إلى 2.25 دولار فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة بالشهر السابق.

وتقرر تسعير خام البصرة الثقيل لنفس الشهر عند 1.25 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي، بانخفاض 55 سنتا عن الشهر السابق.

أشار وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إلى استقرار معدلات الإنتاج والتصدير، وذلك رغم استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة على نطاق واسع. مضيفا: أن الجانب الاستخراجي في حالة جيدة، ولدينا إمكانات إضافية لكن العراق ملتزم بحصته بالإنتاج في أوبك.وأعرب الغضبان عن أمله بالوفاء بالتزام الوزارة إزاء الميزانية، مؤكدا أن التوقعات إيجابية نحو تلقي النفط من اقليم كردستان.من جهته قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة وفرت خزينا جيدا لكافة المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل وبنوعيات عالية الجودة في كافة المحافظات.