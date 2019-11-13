الفاشل والمجرم عادل عبد المهدي يظهر بخطاب سمج مرة أخرى ليكذب ويدلس

بقلم: بروفسور دكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي

مرة أخرى يظهر المجرم الفاسد عادل عبد المهدي بخطابه السمج في وزرائه الذي ظهروا خانعين يلوون برقابهم له. وكالعادة ظهر عبد المهدي بخطاب بلا معنى ومليء بالنفاق والكذب والتلفيق والصلف وعدم الحياء.

ان عادل عبد المهدي لايحق له ان يتكلم باسم الثوار وان يمجد الثورة بنفاق ظاهر وهو الذي لايسمع ما يريده الشعب الثائر والذي يقول له نحن لدينا مطلب واحد هو تغيير النظام الطائفي والفاسد الفاشل وهو واحد من ذلك النظام الذي جثم على صدر العراق ١٦ سنة ونريد (وطن) انتم سلبتموه وسلمتموه لايران. لاندري لماذا هذا المخلوق يصم سمعه عن ذلك المطلب ويحاول اللف والدوران كالببغاء هل هوعديم الذكاء او مستهتر بحق الشعب. المطلب هو رحيلكم كلكم لانكم سراق وفاشلين ومفسدين وانت ما انفككت تعترف بذلك. انت ليس الا واحد من المفسدين. والثورة التي جعلت من نفسك متحدث عنها هي ضد وجودكم وتطالبك بالاستقالة فهل انت تسمع ام انت اصم من هذه الناحية. وهل تعلم ياعبد المهدي ان المفسدين والقتله لايمكن ان يكونوا بين ليلة وضحاها مصلحين.

انت عليك ان تجيب على من هم القناصيين الذين قتلوا الشباب. الثوار يقولون لك نريد وطن ونريد تغيير للنظام بينما انت تردد انك تريد الإصلاح فمن انت لكي تكون مصلحا وانت واحد من الفاسدين الذين قتلوا الشباب والذين يتموا الأطفال ورملوا النساء وسرقوا الأموال الذي وصفته انت أيها الفاسد والفاشل بكعكة العراق دون خجل ولاحياء ولا ضمير….. كعكة اليس ذلك يا عبد المهدي ….. كعكة !

انت لم تجب على ما هو دور ايران في خراب العراق ولم تجب على ماذا جرى بينك وبين قاسم سليماني؟! هل تعتقد ان الشعب يعبر عليه خطابك السمج مرات ومرات. قد جربت حظك فيما سبق وفشلت وستفشل وكلما استمريت بالتشبث بالسلطة سيتم سحلك من الشعب لانك مستهتر بحقه ومراوغ ومتلون بمطالبه.

ان خطابك لايستحق الرد ولكن يجب ان لايترك يمر دون تعليق.. فانت مرة أخرى وبشكل سمج وممل ومثير للاعياء تصرح بانك شكلت لجان للتحقيق بالقتل وغيره فاين هي لجناك السابقة وهلا لك ان تتحدث عن ملفات فساد قام بها نوري المالكي وباقي الجوقة من الوزراء وعمار الحكيم وغيرهم. اين لجانك من ذلك ام انك جبان امام هؤلاء؟ انت اخر من يتكلم عن الفساد لانك مشارك فيه منذ عام ٢٠٠٣ وكنت تحصل على ملايين الدولارات نثريات وقد تربعت على أموال النفط فترة ثم جاءت سرقة بنك الزوية قاسمة لظهرك. انت نفسك هددت اذا استدعيت الى البرلمان سوف تنشر ملفات فساد تطال الذين سوف يستجوبونكم وغيرهم مما دعا بهؤلاء بترك استدعائك فانتم تتهمون بعضكم بعضاً بفضح فسادهم!

وانت تتحدث عن قوانين التظاهر وقد نسيت او تناسيت او قصر فهمك عن ان الذي يحصل الان لايحتاج الى قانون لانها ثورة سلمية لها قوانينها التي تختلف عن التظاهرات العادية في حال الأنظمة الديمقراطية. نحن امام ثورة سلمية تطالب بالتغيير وليس بإصلاح يقوم به القتلة انفسهم والسراق انفسهم والحرامية انفسهم. انت واحد من الحرامية والسراق والقتلة والمجرمين وانت الذي خالفت القانون باستخدامك لقنابل غاز الاعصاب التي تسبب الصرع عند الشباب الثائر وهي قنابل محرم استخدامها في غير الحروب فمن الذي خالف القانون يا عبد المهدي الشعب ام انت؟ بالتأكيد انت ولكنك تكذب لكي يصدقك الناس ولم يصدقك هيئة حقوق الانسان في مجلس الامن اليوم ولا المنظمات الإنسانية والجميع ادانك ما عدا قاسم سليماني وعلي خامنئي اسيادك. فافهم ياعادل عبد المهدي ان هذه ثورة سلمية انت الذي قتلت شبابها واعتقلت الاخرين وقنصت غيرهم وارهبت الجميع وهو ما يتنافي ليس مع القانون فقط بل الأديان السماوية والأعراف والقيم الإنسانية حقوق الانسان. هذه كلها تدين ممارساتك بقمع واخافة الناس علاوة على تدليسك بهذا الخطاب السمج.

انت لم تجب لماذا قطعت الانترنيت ووزيرك الخائب وزير الاتصالات الفاشل الفاسد مثلك يهز رأسه بخنوع وذل. وهذا حق للناس جميعا فان كنت حريص على الثورة والثوار كما تدعي فلماذا تقطع عنهم الانترنيت لانهم يسجلون به قمع قواتك المرتزقة الذين فرضوا عليك من خارج الحدود.

وقلت وقولك كله خربطة وتخريف ان الخوذ ممنوعة عند التظاهر ….. فهل سألت نفسك يا كذاب ومرواغ وفاسد وقاتل لماذا لبس الشباب هذه الخوذ؟ لبسوها بعد ان اخذت قواتك المرتزقة من الملثمين وهم غير عراقيين اخذوا يضربون الشباب المطالب بحقوقه بسلمية في الرأس واخذت تستقر في ادمغتهم وهي تفور بالغاز. هل رأيت ذلك ياقاتل يامجرم يامرواغ ياكذاب يافاسد يافاشل … انظر للفديوات التي سجلت لذلك انظرها لماذا تخاف. ولعل هذه الخوذ احرجتك لانك تريد ان ترى المزيد من الشباب يقتلوا بالضرب في رؤوسهم؟

وانت قلت ان هذه الحكومة منتخبة وجائت بتوافق. وهذا كذب وتدليس فانت تعلم كيف جرت الانتخابات السابقة وكيف تقاتل المتحاصصين وتشاتموا وتعاركوا واتهم بعظهم بعضا وحرقوا الصناديق وما الى ذلك لكي يحصل كل واحد منهم على الجزء الأكبر من كعكة العراق التي وصفتها فانت لم تفلح بوصفك الا بذكر الكعكة. واذا كان المشاركين بالانتخابات ٢٠٪ فان الثوار ضدكم الان يمثلون ٨٠٪ من الشعب وكذلك بوصفكم لانهم هزوا كل شيء ولن يتوقفوا الا بهزكم وانزالكم من العروش التي جثمتم بها على صدور الشعب وكعكته! يبدو ان تسميتك سوف تتبدل من أبو العدس الى أبو الكعك!

وأخيرا انت ما انفككت تتعكز على ما تقوله المرجعية ولك الحق في ذلك لانها هي التي أتت بك وهي التي طلبت منك الإصلاح وليس التنحي الذي يطالب به الشعب ولكن عليك ان تفهم انت موضف وخادم عند الشعب وليس المرجعية والمرجع الديني هو فرد او مجموعة افراد قليلون من هذا الشعب وصوت الشعب هو المرجعية الشعبية وهو الذي سوف يزيحك ولاتفيدك المرجعية يوم الحساب بل ستكون مسؤول عن الذين قتلتهم باعتبارك قائد للملثمين الذين يقتلون الشعب. وأخيرا كما قلنا سابقا جرب حظك واذهب الى ساحة التحرير انت وخاطب الجماهير هناك …… فالرد سيكون عليك بسوح الثورة وسوح العصيان … وعلى خطابك الاجوف الفاقد للمعاني والذي لم يأتي بشيء جديد

وهناك سؤال نطرحه عليك ياابو الكعكة .. لماذا يرتدي المتحدث عنك الذليل الخانع عبد الكريم خلف لباسه العسكري

ونحن نعلم انه متقاعد ولماذا لديك اكثر من متحدث؟ هل هو في حالة حرب مع الشعب؟