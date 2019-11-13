النزاهة تعلن إحالة المقصرين في قضية يونا أويل إلى القضاء

أعلنت الهيئة عن تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية شركة يونا أويل مبينة استمرار التحقيق في تفاصيل القضية وإحالة من ثبتت مقصريته إلى القضاء.

وأوضحت الهيئة أن الفريق التحقيقي الخاص بالقضية قد أنجز العديد من أعماله وأحال من ثبتت مقصريَّـته إلى القضاء، مشيرة إلى أن الفريق قام بتدوين أقوال عددٍ من ذوي العلاقة والشهود منهم نائب رئيس الوزراء ووزير النفط الأسبقين والمدير العامَّ لشركة نفط الجنوب والمدير العامَّ لشركة مصافي الجنوب ومدير مشروع تصعيد الطاقة التصديريَّة ومدير مكتب التصاريح الأمنيَّة في وزارة النفط السابقين وعدداً آخر ممَّن وردت أسماؤهم في التحقيق أو اسْتُدْعُوا؛ للإدلاء بشهاداتهم في القضيَّة، فضلاً عمَّن سواهم من أصحاب الشركات ومسؤوليها.

وأوضحت أن التنسيق والعمل المباشر بين الفريق والسيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ، أفضى إلى إصدار الأخير مُذكَّرة قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ متهمين في القضية استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، كما تمَّت مفاتحة دائرة الاسترداد في الهيئة لفتح ملفٍّ لاستردادهم.