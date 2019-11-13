امريكا تأمر العبيد في انتخابات مبكرة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الولايات المتحدة الأمريكية تأمر العبيد في إجراء انتخابات مبكرة بعد أن حقق السياسي الأمريكي المحنك والذي يسير ليس في آرائه الشخصية وإنما من توصيات يقترحها متخصصون بمراكز دراسات استراتيجية يتم أخذها بطرق سهلة من خلال تنظيم ندوات برعاية تلك المراكز لمناقشة قضايا مهمة، قبل شهرين استضاف مركز دراسات امريكي الفريق ركن عبدالوهاب الساعدي حول مقاتلة داعش والإرهاب بالعراق السذج من بنوا جلدتنا اتهموا الفريق الساعدي بالخيانة والحقيقة عكس ذلك مركز الدراسات الأمريكي استفاد من كلام الساعدي، ما شاء الله نحن بالشرق الأوسط ورثنا التخلف من أسلافنا وكل حسب مورده، الكوردي ورث إقامة دولة كوردية، السني ورث كيف يحكم الآخرين بالقوة، الشيعي ورث العاطفة والبساطة وأعني أصحاب القرار، لقد أثبت علماء الوراثة أن الأذكياء يولدون أذكياء والقضاة أحفادهم قضاة، والساسة يولدون احفاد ساسة اذكياء،

اين سياستنا وبالذات ساسة وكونوا من دراسة للعلماء الموهوبين، هل يوجد لدى شيعة العراق ساسة موهوبون، نعيم الهاشمي الخفاجي

قام عالم الوراثة Galton جولتون بدراسة أقارب العظماء في إنجلترا من القضاة إلى رجال السياسة إلى رؤساء الوزارات إلى الأدباء والشعراء والموصوريين والموسيقيين وخلص بحثه الطويل أن العظماء في العادة أقارب عظماء من بين الآباء والأجداد أو الأبناء أو الاعمام أو الاحفاد وما شابه ذلك.

دراسة المجرمين

تم دراسة أسرة الجوك The Jukes وأسرة الكالياك The Kallrkaks أسرة الجوك نشئوا بغابات شمال نيويورك في ٢٠٠ كم لديهم كثرة الجرائم قام أحد الباحثين في تتبع هذه الأسرة ودرس ٩ تسع طبقات أجيال من أجيال هذه الأسرة ولثلاثة آلاف شخص وكانت نسبة الإجرام لديهم 34% أما أسرة الكاليكاك قصة هذه الأسرة أن جندي يدعى مارتن كاليكاك كان قد انجب طفلا من فتاة ضعيفة العقل وتم فحص 480 فرد من ذراري هذه البنت في أجيال متعاقبة وجد منهم 64 شخص فقط يمكن اعتبارهم عاديين أما الباقون بهم حالات صرع واجرام وبغاء والادمان على المخدرات وضعف العقل، وبعد فترة نفس هذا الجندي مارتن كاليكاك قد تزوج بفتاة عادية من أسرة طيبة وتتم تابع 496 فرد من ذراري هذه السيدة من الأجيال المتعاقبة فكانت تختلف هذه المجموعة عن المجموعة الأولى التي انجب منها طفل غير شرعي، من بين 496 وجد 491 أجسامهم صحيحة و5 فقط فيهم حالة ضعف عقلي واحدة، حالة استهتار جنسي، حالتان خمر، وحالة جنون تدين.

بحث حول التوائم

بحث العلماء ووجدوا أن التوائم تتم بطريقتين تلقيح أكثر من بويضة والبعض بويضة تنشطر ووجدوا البويضة التي تنشطر يكون التطابق بشكل تام وتشابه، أما اكثر من بويضة توجد بعض الفروقات، هناك تشابه عقلي وجسمي بين التوائم.

الذكاء والوراثة

الفحوصات أثبتت وجود ذكاء الأبناء مع ابائهم.

الخلق و الوراثة، هناك عامل آخر يؤثر في سلوك الإنسان في مقدرته على تكيف نفسه للبيئة وهو الخلق.

الخلق هو سلوك الإنسان في مجموعة، اذا كان الإنسان يرث غرائز بقوة معينة فإن توجيه الغرائز نحو الخير أو الشر مرتبط بالتعليم والبيئة.

اتجاه الخلق في الطريق المقبول أو غير المقبول متوقف على البيئة.

تعامل الآباء تختلف من طفل الى طفل اختلافا كبيرا وتبعا لاختلاف المعاملة تتأثر شخصيات الاطفال الاخوة، موقع الطفل في الأسرة له أثر واضح على الطفل، اين ساسة مكوننا من الموروث الجيني، أكيد ساستنا هم احفاد لآباء واجداد جهلة عاجزون عن قيادة انفسهم،

أمريكا هي التي تصنف دول العالم هذه دول إرهابية وهذه دول معتدلة، كل منظمات المجتمع المدني تأمر في أوامر امريكا. كل انتخابات لاتباركها امريكا تعتبر لاقيمة لها، البيت الأبيض أعلن انه أمر الساسة العراقيين إجراء انتخابات مبكرة لأن هناك حاضنة شيعية باتت معارضة إلى إيران هكذا المتحدثة في اسم البيت الإدارة الأمريكية أعلنت ذلك، الذي خدم امريكا في خلق بيئة مناهضة إلى إيران هم ساسة الشيعية المحسوبين على إيران من خلال عدم الاهتمام بوضعية المواطنين محاربة المنتج العراقي ورفض تشغيل المعامل والمصانع مضاف إلى ذلك تم إسقاط هيبة الدولة بحيث عجزت ساسة مكون من تنفيذ أحكام الإعدامات بحق الذباحين، في بداية المظاهرات الجماهير تردد ضد سجناء رفحاء بتحريك من فلول البعث وادعياء الديمقراطية وبعد أن أيقن فلول البعث أن الغاء سجناء رفحاء تعني الغاء رواتب فلول البعث وحلبجة لاحظنا لم نسمع رفع شعارات تطالب في قطع رواتب سجناء رفحاء بحيث صمتت الأبواق المطالبة بذلك بسرعة والسبب ان لفلول البعث الكلمة العليا في توجيه رفع الشعارات.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.