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اوامر استقدام لوزير ومحافظ سابقين في العراق

أعلنت محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين عن إصدارها أوامر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق للتحقيق في شبهات فساد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة تحقيق صلاح الدين المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت أمر استقدام آخر لمحافظ صلاح الدين الأسبق وفق أحكام المادة نفسها”، لافتا إلى أن “أوامر أخرى طالت قائممقام سامراء وستة موظفين”.

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