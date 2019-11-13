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برشلونة يستقر على خليفة سواريز

ذكر تقرير صحفي أن نادي برشلونة حامل لقب الليجا، استقر على خليفة لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة “ESPN”، فإن برشلونة يستهدف ضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج، لخلافة لويس سواريز الذي تقدم في العمر.

ويبحث برشلونة عن مهاجم قوي لخلافة لويس سواريز الذي اقترب من عامه الـ 33، ولا يوجد له بديل على دكة الفريق الكتالوني.

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