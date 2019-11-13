برشلونة يستقر على خليفة سواريز

ويعتبر هالاند (19 عامًا) من أبرز المواهب الصاعدة في قارة أوروبا، بعدما سجل في كافة مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف وضعته على رأس قائمة الهدافين في المسابقة القارية.

وارتبط اسم برشلونة مؤخرًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، لكن تألق هالاند بشكل مستمر، جذب أنظار مسئولي البارسا.

ومن المتوقع أن يطلب ريد بول سالزبورج، ما لا يقل عن 100 مليون يورو، للسماح برحيل هالاند، مما قد يشكل عقبة في طريق انتقاله لبرشلونة.شاهد أيضًا: ميسي يمنع برشلونة من سرقة الملكي