برشلونة يستقر على خليفة سواريز

ذكر تقرير صحفي أن نادي برشلونة حامل لقب الليجا، استقر على خليفة لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني.
وبحسب شبكة “ESPN”، فإن برشلونة يستهدف ضم النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج، لخلافة لويس سواريز الذي تقدم في العمر.
ويبحث برشلونة عن مهاجم قوي لخلافة لويس سواريز الذي اقترب من عامه الـ 33، ولا يوجد له بديل على دكة الفريق الكتالوني.
وارتبط اسم برشلونة مؤخرًا بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، لكن تألق هالاند بشكل مستمر، جذب أنظار مسئولي البارسا.
ومن المتوقع أن يطلب ريد بول سالزبورج، ما لا يقل عن 100 مليون يورو، للسماح برحيل هالاند، مما قد يشكل عقبة في طريق انتقاله لبرشلونة.شاهد أيضًا: ميسي يمنع برشلونة من سرقة الملكي