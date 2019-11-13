بيان لعدد من اهل العلم والفضيلة وطلبة الحوزة العلمية عن الموقف الشرعي والوطني من هذه الاحداث

بسم الله الرحمن الرحيم

( قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ )

مع صعوبة المرحلة وتوالي الأحداث التي يمر بها عراقنا الحبيب، عقد عدد من أهل العلم والفضيلة من أئمة المساجد وطلبة الحوزة العلمية الشريفة لقاءات متكررة بهدف الوصول الى رؤية تعبّر عن الموقف الشرعي والوطني من هذه الاحداث الهامة.

وقد تم الاتفاق على بيان ختامي تضمن رؤية لهذه المنظر، وقد تلا الشيخ عز الدين البغدادي عضو التجمع البيان التالي: