ترامب: وقف إطلاق النار بشمالي سوريا صامد .. الكورد «راضون» عن الوضع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، والذي تم التوصل إليه بين تركيا والوحدات الكوردية «صامد»، وأن الكورد «راضون».جاء ذلك خلال استقبال ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين إن الهدنة بشمال سوريا لا تزال صامدة، وإن إدارته على اتصال بالكورد في سوريا، وهم يبدون «راضين» عن الوضع.

وأشاد ترامب بجهود تركيا في محاربة تنظيم داعش، مشيرا إلى أنها ألقت القبض على أكثر من 100 عنصر من التنظيم.

وأكد أن الولايات المتحدة تبقي على قوات في سوريا لـ «حماية الحقول النفطية فقط».

وأشار كذلك إلى أنه سيبحث مع أردوغان أنظمة S 400 الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، التي اشترتها أنقرة من موسكو، والمسألة المتعلقة بمقاتلات F 35 الأمريكية، التي أعلنت الولايات المتحدة عن استبعاد تركيا من البرنامج الخاص بها بعد شرائها الصواريخ الروسية.

وأضاف أنه سيبحث مع نظيره التركي كذلك عقد صفقة حول التجارة بين واشنطن وأنقرة، مشيراً إلى أنه «يتفهم مشاكل تركيا».

فيما أحجم أردوغان عن الإدلاء بأي تصريح، مشيراً أنه سيدلي بها في المؤتمر الصحفي المشترك في وقت لاحق.

واجتمع الرئيسان في لقاء مغلق لمدة ساعة وربع، ثم بدأت اجتماعات الوفود التي لا زالت مستمرة حتى ساعة إعداد الخبر.