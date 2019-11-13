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حكم المحكمة الاتحادية في قبول طعن كوردستان بقانون الانتخابات المحلية

كسب برلمان اقليم كوردستان دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وصوت مجلس النواب في شهر تموز الماضي على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) ‏لسنة 2018 ‏ ‏.‏

وأعلنت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم عن كسب الدعوى.

وقالت رئيس اللجنة جوان يونس في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مبنى البرلمان بالعاصمة اربيل انه “تمكنا من كسب دعوى الطعن المقامة لدى المحكة الاتحادية العليا ضد المادة 12، والمادة 16، والمادة 17 ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل”، مشيرة الى ان تلك المادة مخالفة للقانون و للدستور العراقي.

واوضحت ان “المادة 12 تنص على الزام الناخب باصطحاب البطاقة التموينية للتأكد من اسمه وهذه المادة تم الغاؤها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لديها سجل بأسماء الناخبين فلا حاجة للبطاقة التموينية”.

وبينت يونس ان المادة 16 تنص ان النازحين اذا لم يتواجدوا في محافظاتهم فلا يحق لهم التصويت في يوم الاقتراع، لافتة الى ان هذه المادة ايضا تم الغاؤها لان الكثير من النازحين هم يتواجدون خارج محافظاتهم.

وتابعت بالقول ان المادة 17 تنص على الزام النازحين على التصويت بيوم الاقتراع وهذا مخالف للدستور العراقي لان التصويت حق وليس اجبارا.

وكانت اللجنة قد ابدت اعتراضها نهاية شهر آب الماضي على مواد القانون المعدل التي تقضي بحصر تصويت النازحين بمناطقهم الاصلية وبالتالي حرمانهم من خوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

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