خلال لقاءاته عددا من السفراء المعتمدين لدى العراق د.اياد علاوي: سلمية التظاهرات عكست وعي الشعب العراقي…

واصراره على المضي في طريق الاصلاح

بحث رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي مع عدد من سفراء لدى العراق ملف التظاهرات السلمية لابناء شعبنا الكريم.

فقد التقى سيادته -كلاً على حدة- سفراء دول المانيا واستراليا ونيوزلندا بالاضافة الى سفير جمهورية مصر العربية، حيث بحث اضافة لملف التظاهرات مجمل الاوضاع العامة في البلد.

وقد اوضح الدكتور علاوي ان استقرار العراق هو ضمان لاستقرار المنطقة وان العراقيين عكسوا بتظاهراتهم السلمية حجم وعيهم واصرارهم على المضي في طريق الاصلاح الشامل.

وجدد سيادته خلال تلك اللقاءات رفضه القاطع لاي اعتداءات تطال المحتجين، وضرورة الكشف عن مرتكبي تلك الجرائم، موضحاً ان التستر على مرتكبيها جريمة اخرى لا تقل بشاعةً عن جرائم القمع او القتل او الاختطاف.

كما اكد سيادته ان العراق يؤمن بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وان على الجميع ان يتعامل وفق هذا المبدأ، لافتا الى ان التدخلات الخارجية وعدم احترام شؤون الدول الاخرى هي سبب رئيس للازمات التي تعاني منها المنطقة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

13 تشرين ثاني 2019