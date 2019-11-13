دمعه الساحة التحرير
حسن حام المذكور
ـــــــــــــــــــــــــــ
اهز غصن السمه واهتف
يفزن بالثنية نجوم
عراقيات گالن گوم
الوطن مهضوم
مو باچر نريد اليوم
نمشي الساحة التحرير
………………
شد حيل البگايه البيك
گوم تحزم بجوعك
والحگ بالمشوا گبلك
الوطن ملچوم
جرحه بساحة التحرير
……………..
يا بغداد
اجينه والطريج بعيد
وصلنه والشهيد يريد
ثار يريد
هلال وعيد
عراق جديد
نبني الطاح بيه
ونصلّح المهدوم
مو باچر نريد اليوم
نبني بساحة التحرير
…………..
تعال وشوف
بعيون العراقيات
ما ظل خوف
بيهن فرح
طول وعرض حد الشوف
بيهن وطن صار چبير
گام يطير
يصهل غيض ثوره
بساحة التحرير
…………….
يثلج الخوف
نشعل بيك نار دموع
تذوب وتنهض الثوار
تاخذ ثار
من دوله وحكومة عار
مو باچر نريد اليوم
وتّظل دوم
ثوره بساحة التحرير
…………………
مات الچان
دفناه بزمان الچان
خضر بالوطن بركان
غنه بطور اهلنه عتاب
گلب خوه
مشدود الگلب خوه
….. كلنه احباب
صرنه بساحة التحرير
……………….
يا بغداد
غطي الليل بالكذله
وتعاي وياي
عتبنه هواي
دمعة فرح بالعبره
تعداهه العمر
وتعدت السبعين
گالت گوم
مو باچر تعال اليوم
نبچي الفرح
دمعه بساحة التحرير
……………..
الشهيد بساحة التحرير
حي ما مات
دوم محزم بموته
يگلهم ما يموت الموت
بياع الضمير الساكن الخضره
وحده يموت
فضيحه يموت
خيانه يموت
عفن لا چفن لا تابوت
عار يموت
برلين / 10 / 2019
mathcor_h1@yahoo.com