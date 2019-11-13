رئيس حكومة اقليم كوردستان: نعمل على تحويل مجتمعنا من مستهلك الى منتج

اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني يوم الثلاثاء مع رؤساء مجالس المحافظات في الاقليم.

وطلب بارزاني من مجالس المحافظات التعاون مع الحكومة في تنفيذ المشاريع ضمن اطار السياسة العامة، ومن اجل القضاء على الروتين، وتسهيل تمشية معاملات المواطنين.

واكد بارزاني ان الموظفين الحكوميين بدءا من رئيس الحكومة والوزراء ونزولا عند اصغر موظف في الدوائر والمؤسسات الحكومية مسؤوليتهم تقديم الخدمات بلا تمييز وفي الوقت ذاته ينبغي مراعاة حقوق الموظفين، قائلا انه “يتعين ان نعمل على تحويل مجتمعنا من مستهلك الى منتج”.