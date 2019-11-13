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صرف سلف لمتقاعدين في العراق من 3 الى 10 مليون دينار

اعلن مصرف الرافدين عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 1200 متقاعد.
وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.

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