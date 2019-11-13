كتائب المقاومة الوطنية…إطلاق عدد من قذائف الهاون تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن تمكن مقاتليها في «وحدة المدفعية» من إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وذلك في تمام الساعة (9:30) من صباح اليوم الثلاثاء.

وشددت الكتائب على أن إطلاق القذائف والصواريخ، يأتي في إطار الردود الأولية على جريمة الاحتلال باغتيال القائد بهاء ابو العطا وزوجته، مشددةً على أن الرد على الاحتلال سيكون بمستوى وحجم الجريمة التي ارتكبتها صباح اليوم في قطاع غزة.

وبثت الكتائب مقطع مصور لعملية إطلاق عدة قذائف صوب مستوطنات الاحتلال:

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

12 /11 كتائب المقاومة الوطنية

الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

12 /11/2019