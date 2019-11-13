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مقتل 32 عنصراً من “طالبان” في غارات جوية بأفغانستان

جانب من غارة جوية في أفغانستان

أسفرت سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها قوات الأمن الأفغانية عن مقتل 32 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان في إقليمي سار-اي-بول وهلمند في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤولون العسكريون اليوم أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 22 مسلحاً من حركة طالبان في منطقة “صياد” بإقليم سار-اي-بول.
وأكد فيلق شاهين 209 في وقت سابق في بيان، إن قوات الأمن نفذت الغارة الجوية، وسط اشتباك مستمر في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، ذكر المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة “باغلان-اي-جاديد بإقليم باغلان أسفرت عن مقتل مسلح من طالبان.
وأضاف المسؤولون أن غارة جوية بمنطقة “مارجاه” بإقليم هلمند قتلت تسعة مسلحين على الأقل من طالبان.

ولم تعلق حركة طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.

المصدر: د ب أ
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