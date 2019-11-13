نيجيرفان بارزاني: أي تعديل في الدستور يجب أن يحفظ حقوق إقليم كوردستان وكل المكونات

التقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي …

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن المشكلة ليست في الدستور العراقي بحد ذاته، بل تكمن في تطبيقه، مشدداً أن أي تعديل أو تغيير في الدستور يجب أن يكون في صالح العراق ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، ويحفظ الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وكل المكونات بصورة عامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه في بغداد، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في العراق عموماً، ومسألة تعديل الدستور بصورة خاصة، وأكد الجانبان أن أي تعديل أو تغيير في الدستور يجب أن يكون لخدمة ومصلحة كل مكونات العراق ووفقاً للآليات الدستورية، وفق بيان لرئاسة الإقليم،

وتم في الاجتماع أيضاً، التباحث حول الأوضاع الراهنة في البلاد، والعمل البرلماني والتعاون والتنسيق بين الكتل البرلمانية، ودور مجلس النواب العراقي في حل المشاكل وسبل التعامل مع الوضع والعملية السياسية في البلاد عموماً، كما تم تبادل الآراء حول مسائل أخرى تخص المنطقة.