نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الى تنظيم عمل وزارة البيشمركة وتأسيس لقوة منظمة غير حزبية.

جاء ذلك خلال مراسم تخرج الدورة 26 من ضباط البيشمركة في زاخو بدهوك.

وقال بارزاني في كلمة له، “لا بد من أخذ العبر من دروس الماضي وتأسيس قوة منظمة ومدربة وإزالة العوائق التي تعرقل الإصلاحات في وزارة البيشمركة”.

واكد ان رئاسة الاقليم “ستبذل كل الجهد لتحقيق ذلك، والمضي بتنظيم وزارة البيشمركة”.

وبين ان الاقليم بحاجة إلى قوة عسكرية موحدة مُجهزة تعمل وفق المبادئ الإنسانية والاتفاقات الدولية بعيداً عن التحزب.

وقال انه تم تشكيل لجنة خاصة لاعادة تنظيم المجالات الادارية والقانونية واعادة صياغة هيكل الوزارة والقوات المكونة للبيشمركة، وازالة العوائق التي تعرقل ذلك”.