إلى المتظاهرين السلميين.رسالة مفتوحة

الى قادةالمظاهرات السلمية.

الى قادة الاحزاب الوطنيه والتقدمية واليسارية.

د.نجم الدليمي

ان الثورةالشعبية الشبابية السلمية التي اندلعت في الاول من اكتوبر عام 2019 قد شكلت انموذجا حيا وملموسا في تاريخ العراق الحديث، انها ثورة شعبية شبابية سلمية وبدون مشاركة الاحزاب السياسية، وجاءت الثورة بسبب الفشل الذريع لنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت.

لقد قدمت الثورة تضحيات جسيمة لم يشهدها

تاريخ العراق المعاصر حيث اختلفت التقديرات ما بين 300-600 شهيد واكثر من14000 جريح،والمئات من المعتقلين والمختطفين من قبل السلطة الحاكمة والمليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وغير التابعة للاحزاب والمدعومة من قبل قوي اقليمية.

نؤكد على جميع الاحزاب السياسية المتنفذة في السلطة من عام 2003 ولغاية اليوم ان لا يتعكزوا ولا يقدسوا دستور بريمر الذي شرع بغفلة من الشعب العراقي وفي فترة غير واضحة الاهداف والمعالم في وقتها.ان التقديس للشعب وللشعب فقط.

ان المخرج من الازمة التي عاشها ويعيشون شعبنا العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم لا يمكن الخروج منها الا من خلال الاتي::

اين يكمن الحل.