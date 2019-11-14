اغتيال قيادي بالتيار الصدري في كربلاء

افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، باغتيال قيادي في التيار الصدري.
وقال المصدر ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا حميد الموسوي، وهو أحد قيادات التيار الصدري في مدينة كربلاء (100 كم جنوب غرب بغداد).
افاد مصدر امني في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، باغتيال قيادي في التيار الصدري.
وقال المصدر ان مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اغتالوا حميد الموسوي، وهو أحد قيادات التيار الصدري في مدينة كربلاء (100 كم جنوب غرب بغداد).
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