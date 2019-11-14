الدفاع الروسية : بدأنا إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي

قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن روسيا بدأت في إنشاء قاعدة هليكوبتر بمدينة القامشلي بشمال سوريا.

وكالة “تاس” للأنباء التي نقلت الخبر قالت إن القاعدة الجديدة ستحميها أنظمة صواريخ سطح/جو، وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل.

هذا فيما كان مصدر كوردي سوري مطلع، قال امس الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت قاعدة جديدة بريف قامشلو بغربي كوردستان ( كوردستان سوريا) ، بعد إنشاء قاعدة مماثلة في دير الزور.

وقال المصدر إن «القوات الأمريكية بنت قاعدة جديدة بالقرب من الحدود التركية شرقي بلدة تربه سبي بريف قامشلو».

وأضاف أن «قافلة أمريكية محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى مدرعات دخلت إلى غربي كوردستان عبر معبر الوليد في ناحية تل كوجر، برفقة قوات الآسايش التابعة للإدارة الذاتية».

المصدر أشار إلى أن «قسما من القوات الأمريكية وصل إلى قاعدة تربي سبي الجديدة، فيما توجه القسم الآخر إلى قاعدة هيمو في مدينة قامشلو».

المصدر أكد أن «القوات الأمريكية بنت أيضاً قاعدة جديدة في شرق مدينة دير الزور في مشفى رويشد التي كانت مقراً لقوات سوريا الديمقراطية قبل قرار الرئيس الأمريكي بحماية حقول النفط، حيث اتجهت إليها القوات الأمريكية المنسحبة من القطاع الغربي من شمال شرق سوريا».

وأضاف أن «القوات الأمريكية أقامت فيها التحصينات اللازمة ومهبطاً لطائرات الهليكوبتر حيث تتحصن فيها قوات التحالف الدولي»