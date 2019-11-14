الصليب الأحمر يفتح مركزاً للتأهيل في أربيل

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، الأربعاء، نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونير.

خلال اللقاء، وجه نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر شكره لحكومة إقليم كوردستان على التنسيق والتسهيلات التي تقدمها للمنظمة لأداء أعمالها ومشاريعها في إقليم كوردستان، وقال لرئيس الحكومة “أتوجه بالشكر لسيادتكم على وجه الخصوص، لأنكم صديق مهم لمنظمتنا ومستمرون في مساعدتنا منذ عام ٢٠٠٣”.

وأشار نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن المنظمة الدولية تعتزم فتح مركز للتأهيل الطبيعي في اربيل يُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشاطاتها الإنسانية في إقليم كوردستان والعالم، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والصليب الأحمر في هذا المجال.