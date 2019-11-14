العصائب تعارض تمرير تعديل قانون الانتخابات المحلية: ينافي مطالب المتظاهرين

افصحت النائب ليلى الحبوبي عن كتلة “صادقون” النيابية التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي يوم الاربعاء عن سعي بعض الكتل السياسية في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رغم مطالب المتظاهرين التي تدعوا الى الغائها.

وقالت الحبوبي في بيان صحفي اليوم، ان” مجلس النواب صوت خلال الفترة الماضية على تجميد عمل مجالس المحافظات تماشيا مع مطالب المتظاهرين التي دعت الى الغائها “,مستغربة” من ادراج تعديل القانون على جدول اعمال جلسات البرلمان لكي يتم تعديله واعادة عمل مجالس المحافظات الى طبيعتها”.

واضافت، ان” مجلس النواب سيقف بوجه كل من يحاول ان يمرر القوانين التي تنافي مع مطالب المواطن العراقي”.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى وقت لاحق.