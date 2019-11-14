القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة في أربيل

اعلنت شرطة محافظة اربيل باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن القاء القبض على رجل وامرأة بعد تلقي معلومات عن وجود حالة سرقة في حي خبات وسط اربيل.

وجاء في بيان للمديرية انه بعد ورود معلومات دقيقة بشأن وقوع حالة سرقة تم تبليغ شرطة مكافحة الاجرام في حي خبات بوجود حالة سرقة في حدود حي خبات، مبينا ان الشرطة تحركت فوراً لمحل وقوع السرقة وبدأت تحقيقاً حول الجريمة واستطاعت التعرف على هوية اثنين من الجناة واعتقالهما على الفور.

وقال ضابط مكتب مكافحة الاجرام في خبات، الرائد فلاح كمال كريم انهم تلقوا بلاغا بوجود حادث سرقة في حدود مركزهم فقاموا على الفور بارسال فريق الى محل الحادث والبدء بتحقيق فوري بالحادث بشكل مفصل، وبعد الحصول على المعلومات تمكنوا من التعرف على هوية اثنين من الجناة.

واضاف ان المتهمين هما كل من (ع خ ع) البالغ من العمر ٣١ عاما و(چ ف ا) البالغة من العمر ١٩ عاما وبعد القاء القبض عليهما اعترفا بجريمتهما بسرقة مبلغ ٣٤٠٠ دولار امريكي و٢،٤٠٠،٠٠٠ مليونين واربعمائة الف دينار عراقي و١٣ مثقالاً من الذهب من جارهما في ناحية رزگاري.

ولفت الى انه تم فتح ملف بالتحقيق وتحويلهما الى القاضي الذي امر باحتجازهما وفقا للمادة ٤٤٤ من قانون العقوبات العراقي.