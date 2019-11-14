القضاء العراقي يعلن اصدار 377 قرارا بحق مسؤولين بدرجات متقدمة

أفصحت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى عن إصدار المحاكم المختصة بالنزاهة (377) قرار بمختلف الاحكام بحق مسؤولين بدرجات متقدمة ، لافتا إلى وجود (83) أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين آخرين حاليا.

وذكرت الإحصائية إن “المحاكم في جميع الاستئنافات أكدت إصدارها منذ عام 2003 وحتى الآن (377) قرار عن القضايا المتعلقة بالدرجات الوظيفية المتقدمة تشمل (عضو مجلس النواب ـ وزير ـ وكيل وزير ـ رئيس مجلس محافظة ـ عضو مجلس محافظة ـ محافظ ـ مدير عام ) .

لافتا إلى أن “مجموع القضايا غير المحسومة بلغ (627)”، ومجموع اوامر القبض والاستقدام بلغ ( 83 ) غير المنفذة .