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المنتخب العراقي يفوز على نظيره الإيراني 2-1 في مباراة مشحونة بالعواطف في عمّان

أقيمت في الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم بتوقيت العاصمة الأردنية (الثانية بعد الظهر غرينتش) مباراة حاسمة تواجه فيها المنتخبان العراقي والإيراني على أرض ملعب عمّان الدولي في مباراة في نطاق تصفيات المجموعة الثالثة للتأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفاز المنتخب العراقي على نظيره الإيراني بهدفين لهدف واحد بعد أن أضاف حكم المباراة 7 دقائق لوقت المباراة.

استهل المنتخب العراقي التهديف في الدقيقة 11 من خلال اللاعب مهند علي.

ولكن الإيرانيين تمكنوا من ادراك التعادل في الدقيقة 25 بفضل هدف سجله لاعبهم أحمد نور اللهي.

ولكن، وفي الدقيقة 90 من المباراة، سجل اللاعب العراقي علاء عباس هدف الفوز لأسود الرافدين لتنتهي المباراة 2-1 لصالح العراقيين.

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