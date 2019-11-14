النفط العراقية تبرم عقدا يحقق إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار سنويا

رعت وزارة النفط يوم الاربعاء توقيع عقد نقل النفط الاسود بين شركتي (سومو) وناقلات النفط العراقية وتوقعات بتحقيق ايرادات اضافية تزيد على (700 ) مليون دولار سنوياً.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان خلال رعايته لمراسيم حفل التوقيع انها بداية جديدة وصفحة بيضاء وخطوة مهمة لدعم وتطوير الناقل الوطني المتمثل بشركة الناقلات الوطنية العراقية ، وتعزيزاً لدور شركة تسويق النفط (سومو) الجهة المسؤولة حصراً عن عمليات التعاقدات وتسويق النفط والمنتجات النفطية وفقاً للقانون والتعليمات النافذة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات المالية الداعمة للخزينة الاتحادية .

واضاف أن العقد ينص على قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بإبرام عقود تسويق النفط الاسود من مصافي الجنوب (الفائض عن الحاجة )، وقيام شركة ناقلات النفط العراقية بعمليات النقل والتخزين والتحميل وتوفير الناقلات ،وتنفيذ الالتزامات تجاه التعاقدات التي تبرمها شركة (سومو) مع الشركات الدولية وفقاً للتعليمات الحكومية ، وبما يحقق اعلى الايرادات المالية ، مؤكدا على ان الايرادات الاضافية المتوقعة تزيد عن (700) مليون دولار سنوياً .

وتوقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن أرتفاع الكميات المنتجة من النفط الاسود من مصافي الجنوب العام القادم الى أكثر من (20) الف طن باليوم.

من جهته قال مدير عام شركة تسويق النفط النفط العراقية (سومو) علاء الياسري ان هذا العقد يمثل خطوة مهمة لتحقيق ايرادات أضافية للخزينة الاتحادية ، وفق عقود وآليات رصينة تبرم مع شركات عالمية ، فيما تتولى شركة ناقلات النفط العراقية بعمليات النقل من مصفى الشعيبة الى الميناء ومن ثم التفريغ في ناقلة كبيرة تعد بمثابة خزان كبير في المياه الاقليمية ، ومن ثم تحمليها للشركات العالمية المتعاقدة مع شركة (سومو).

من جانبه قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية وكالة علي قيس أن هذا العقد يمثل بداية مهمة لاعادة النشاط للناقل الوطني العراقي المتمثل بالشركة ، والعمل على الارتقاء بعملها وتطويرها وتوسيع نشاطها وفق خطط اعدت لذلك .

وكشف المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن ابرام عقود جديدة قريبا لنقل المنتجات النفطية مع كل من شركة النقل البحري وشركة النقل البري وهي من تشكيلات وزارة النقل .

واضاف أن ذلك يأتي سعياً من الوزارة لدعم وأسناد وتطوير الشركات الوطنية وتعزيزاً للايرادات المالية لها .