بغداد.. قتيلان و35 جريحاً بسبب الغاز المسيل للدموع والقضاء يكشف عدد المفرج عنهم من معتقلي التظاهرات

أكدت الشرطة العراقية ومسعفون سقوط قتيلين على الأقل بين المحتجين في بغداد وإصابة 35 آخرين ، اليوم الخميس، بعدما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

بالتزامن كشف مجلس القضاء الأعلى ، الخميس ، عن عدد المفرج عنهم في أحداث التظاهرات ببغداد.

وقال المجلس في إحصائية رسمية ، إنه ” بحسب البيانات الواردة من محاكم الاستئناف تم اطلاق سراح (1,648) من المتظاهرين في كافة محاكم البلاد”.

مضيفاً ، أن ” الأشخاص الذين أطلق سراحهم لم يرتكبوا جريمة الاعتداء على الاموال العامة او الخاصة”.

وكانت رئاسات الوزراء والجمهورية والبرلمان والقضاء الأعلى قررت في وقت سابق، إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين “السلميين” فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعٍ وظروف التظاهرات.