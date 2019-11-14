بيان رئاسي يكشف تفاصيل لقاء صالح – بارزاني

اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الأربعاء 13-11-2019، في قصر السلام ببغداد، رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية، والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فضلاً عن أهمية تعزيز الاستقرار في البلاد، وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لأبناء الشعب.

ووصل بارزاني ونائباه صباح اليوم الى بغداد وشرع فور وصوله بالاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعقبه اجتماع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها نيجيرفان بارزاني الى بغداد منذ توليه منصب رئاسة اقليم كوردستان.

وعن مضمون الزيارة، اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الاربعاء ان زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد تهدف الى ايصال رسالة بأن الاقليم مهتم بما يمر به العراق من اوضاع على خلفية الاحتجاجات.

وقال حداد الذي حضر اجتماعات رئيس الاقليم مع الرئاسات الثلاث، ان زيارة بارزاني الى بغداد في هذا التوقيت الحساس مهمة وضرورية جدا.

واضاف ان بارزاني قصد بغداد لإيصال رسالة مفادها ان اقليم كوردستان يشعر بالمسؤولية تجاه الاوضاع التي يمر بها العراق، ومستعد لتقديم اي نوع من انواع المساعدة للعراق للخروج من الازمة الحالية.

وتابع حداد ان اي وضع غير مرغوب فيه قد يحدث في العراق سينعكس على اقليم كوردستان، مشيرا الى ان اقليم كوردستان لا يمانع في اجراء اي تعديل بالدستور لما فيه خدمة للشعب العراق.